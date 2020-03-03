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Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeye Japonya’dan hibe desteği

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı Projesi', Japonya Hükümeti tarafından hibe desteği almaya hak kazandı. Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)'nın 44 bin Dolar hibe desteği sağlayacağı proje ile birlikte alınacak olan Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı, sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu olduğu çeken engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet sunacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeye Japonya’dan hibe desteği

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı Projesi’, Japonya Hükümeti tarafından hibe desteği almaya hak kazandı. Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)’nın 44 bin Dolar hibe desteği sağlayacağı proje ile birlikte alınacak olan Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı, sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu olduğu çeken engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet sunacak.
Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmekte olan ülkelerde uygulanan “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” için Türkiye’den hibe almaya hak kazanan projeler belli oldu.
Nevşehir Belediyesi, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz mali yardım sunan hibe programında ‘Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı Projesi’ ile 44 bin 400 Dolar hibe desteği almaya hak kazandı.
Yerel düzeyde fayda getirecek küçük ölçekli projelere destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmek üzere kabul gören projeler imza töreni düzenlendi. Ankara'nın Japonya Büyükelçiliği resmi konutunda gerçekleşen törende Büyükelçi Akio Miyajima ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı arasında proje için hibe anlaşması imzalandı.
AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin de katıldığı törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Yerel Projelere Hibe Programı” kapsamında, Japonya Hükümeti tarafından hibe almaya hak kazanan projelerin, imza törenine katılmaktan duyduğu memuniyeti dile getirdi.
Başkan Arı, Belediye Başkanı olarak seçildiği günden itibaren, başta engelliler olmak üzere Nevşehir’deki her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmak, hizmetleri verimli ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı ile sunmak, engelli, kadın ve genç dostu bir belediye olmak misyonu ile Nevşehir’de pek çok sosyal projenin çalışmasını başlattıklarını söyledi.
Arı, “Eğitilebilir zihinsel engelli vatandaşlarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığımız Özel İnsanlar Eğitim Merkezimizde, onların beceri ve zihinsel gelişimleri, sosyal katılımları ve sağlıklı yaşamaları için farklı faaliyetlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Onları önemsiyor ve tüm sorunlarına yanıt vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki; günümüzde kentlerimizin sürdürülebilir, sağlıklı ve daha yaşanabilir mekanlar haline getirilmesinde, yerel yönetimler olarak bizlere ve toplumun tüm aktörlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle şehrimizdeki engelli ve yaşlılarımızın en önemli sorunlarından birinin, sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu olduğunu belirleyerek bir proje hazırladık ve Japonya Büyükelçiliği tarafından hibe almaya hak kazandık. Projemizle hizmete sunacağımız Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı sayesinde, belirli zamanlarda hastanede kontrolleri yapılması gereken engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım desteği sunacağız. Burada, hem şehrimdeki vatandaşlarım, hem şahsım adına Büyükelçilik yetkililerine projemize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Destek alan tüm projelerin yetkililerine de proje uygulama süreçlerinde başarılar diliyorum. Umuyorum ki; tüm projeler verimli hizmetlere vesile olacaktır.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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