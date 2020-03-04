Nevşehir’de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ağır Ceza Mahkemesince kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 34 yaşındaki H.İ.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-