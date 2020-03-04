Hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Lale Sanayi sitesinde bir iş yerinden 30 metre seyyar kablo, elektrik kablosu, el arabası, 2 adet şarjlı matkap, bilgisayar kasası, 1 adet dekupaj makinesi çalarak kayıplara karışan hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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