Nevşehir’de muhtarlar askerlik için başvuru yaptı Nevşehir’de muhtarlar Askerlik Şubesine dilekçe verdi

Nevşehir il genelinde görev yapan muhtarlar kahraman Türk ordusunun yanındayız mesajı vermek için Nevşehir Askerlik Şubesine askerlik başvurusu yaptı.

Nevşehir Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen organizasyon ile başta Nevşehir il merkezi olmak üzere, belde ve köylerde görev yapan muhtarlar İdlib’de görev yapan Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek Askerlik Şubesine başvuru yaptı. Başvuru öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık, biz muhtarlar olarak ordumuzun, milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için askerlik başvurusunda bulunuyoruz dedi. Altınışık, “Biz Nevşehir Muhtarlar Derneği olarak muhtar arkadaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunduk. Dedik ki kahraman ordumuz Suriye’de İdlib’de bizim için mücadele ediyor. Bizde Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor dedik. Nevşehir mahalle, köy, belde muhtarlarımız ile birlikte İdlib’deki askerimizin yanında olmak için dilekçemizi yazdık. Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek için ve onların yanında görev yapmaya hazır olduğumuzu belirtir dilekçemizi yazarak Askerlik Şube Başkanlığımıza vereceğiz. Bunun herhangi bir siyasi veya başka bir amacı yoktur. Kesinlikle biz muhtarlar olarak ordumuzun ve milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek için buradayız. Muhtarlar Federasyonu tarafından 50 bin muhtarımız ile yanınızdayız mesajını katkı sağlamak için Kahraman Türk Ordumuza yanlarında olduğunu bildirmek için buradayız. Tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Nevşehir merkezde 53 muhtarımız ile başvuru yaptık” dedi.

Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık’ın açıklamasının ardından muhtarlar Askerlik Şubesine askerlik başvurusunda bulundu.

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