Nevşehir Belediyespor’da Taner Öcal dönemi başladı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadeleden Nevşehir Belediye Spor ‘da teknik direktörlük görevine Taner Öcal getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Nevşehir Belediyespor’da Taner Öcal ile anlaşma sağlandı.

Kariyerinde daha önce Kızılcahamam Belediyespor, Hacettepespor, Ankargücü, Kahramanmaraş Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Diyarbekirspor ve Kırşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük yapan ve 1. Lig ve 2. Lig’de önemli başarılara imza atan ve Etimesgut Belediyespor’u 3. Ligden 2. Lige çıkartan tecrübeli hoca yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün Nar Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuları ile tanışan Taner Öcal, futbolcularına kendilerinden beklentilerini anlattı.

Takımın ve kırmızı beyazlı yönetimin kendilerinden ligin geride kalan haftaları için büyük beklentileri olduğunu ve bunu başarabilecek güce sahip olduklarını kaydeden Öcal, oyuncularından kalan haftalarda ellerinden gelen mücadeleyi göstermelerini istedi.

Öcal, “Nevşehirli sporseverlerin 2. Lig hasretine son verebilmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ederek bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konuda bizlere inanan ve güvenen güçlü yönetimimiz ve taraftar grubumuz var. Onların da desteği ile ben bu işi başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Bu arada kırmızı beyazlı ekipte Öcal ile birlikte yeni teknik heyette görev alacak isimlerde belli oldu. Şenel Akay’ın yardımcı hoca olarak görev yapacağı teknik ekipte Niyazi Boylu Kaleci Antrenörü ve Caner Akçakaya kondisyoner olarak bulunacak.

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