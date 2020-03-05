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Rektör Bağlı, NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularını tebrik etti

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Tarih için Bir Ok At" isimli okçuluk yarışmasından dereceyle dönen NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularını tebrik etti.

Rektör Bağlı, NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularını tebrik etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Tarih için Bir Ok At” isimli okçuluk yarışmasından dereceyle dönen NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcularını tebrik etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından geleneksel haline getirilen ve bu yıl 3’üncüsü “Aziz Şehitlerimiz Anısına” düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” isimli okçuluk yarışmasında dereceye girerek 4 kupa kazanan NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları, Kulüp Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özkan Beyaz ve Kulüp Başkanı Fethi Yöndemli eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.
Rektör Bağlı, NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü yönetimini ve sporcularını elde ettikleri başarılarının yanı sıra okçuluk gibi önemli bir ata sporunun yaşatılması adına da göstermiş oldukları çabalarından dolayı tebrik etti. Bağlı, “Bizler millet olarak at binerek ok atarak nice zaferleri kazanan şanlı bir milletin torunlarıyız. Sizleri, bugün bu tarihi mirasa sahip çıkarak okçuluk geleneği yaşatma adına göstermiş olduğunuz azim ve kararlığınızla birlikte katılmış olduğunuz yarışmalarda gerek üniversitemizi, gerekse şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenizden dolayı tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
NEVÜ Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özkan Beyaz ve kulüp sporcuları, okçuluk gibi önemli bir ata sporunun üniversiteye ve şehre kazandırılmasıyla birlikte kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Bağlı’ya teşekkürlerini sundular.
Rektör Bağlı’ya yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren ve kendileriyle bir süre görüşen Kulüp Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özkan Beyaz ve sporcular daha sonra yarışmada kazandıkları kupaları Rektör Bağlı’ya taktim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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