Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri Caddesinde gece saatlerinde Hüseyin Aksoy yönetiminde ki otomobil kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Hüseyin Aksoy sıkıştığı yerden sağlık ekipleri tarafından zorlukla çıkartılırken yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.