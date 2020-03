NEVÜ Okuma Kulübü yarışmada Türkiye birincisi oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okuma Kulübü, “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi: Gençlik Boyutu” başlıklı proje kapsamında hazırladığı proje ile Türkiye’de üniversite kulüpleri arasında düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi oldu.

02 Mart 2020 tarihinde Ankara TOBB ETÜ Üniversitesinde gerçekleşen “Gençten GenceP2P Yarışması”nda NEVÜ Okuma Kulübü üniversiteyi başarıyla temsil etti. Finalde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olmak üzere 7 üniversite yarıştı.

Yarışmada NEVÜ’yü ve Okuma Kulübünü, Hikmet Döner (Sosyoloji), Gizem Yaşar (Uluslararası İlişkiler), Şevval Durmaz (Coğrafya) ve Cansever Kuddar (Türk Dili ve Edebiyatı) olmak üzere farklı bölümlerden 4 öğrenciler temsil etti.

Hazırladıkları projeyi 2 Mart 2020 tarihinde Ankara TOBB Üniversitesinde jüri karşısında sunan NEVÜ öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı. Jürinin her bir projeyi “yaygın etki, sürdürülebilirlik, konuyla ilgisi, emek ve sunum” gibi kriterlere göre değerlendirdiği yarışmada NEVÜ Okuma Kulübünün projesi bütün kriterleri başarıyla yerine getirdi.

NEVÜ’yü ve Okuma Kulübünü katıldıkları yarışmada en iyi şekilde temsil eden ve hazırladıkları proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gizem Yaşar, “Öncelikle proje sürecini kolaylaştıran ve tüm ihtiyaçlarımızı anında karşılayan Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve projenin başından sonuna dek bizimle olan Kulüp Danışmanımız Mevlüt Uğurlu hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Proje kapsamında bir tane test ve kısa video hazırladık. “Gençlerin Aşırıcılığa Varan Radikalleşmesine Nasıl Bakıyorsun?” başlıklı testi çözen kullanıcılar verdikleri yanıtlara göre testin sonunda “Hassas, Ön yargılı, Umursamaz ve Kararsız” şeklinde dört farklı bakış açısından hangisine sahip olduklarını gördüler. Teste katılanlar böylelikle radikalleşmenin ve terörizmin nedenleri ve sonuçları hakkında nasıl bir duruşa sahip olduklarını görme imkanı elde ettiler. Bu bakış açılarındaki hataları düzeltmek adına testin sonunda kullanıcılara Yotube’da paylaştığımız kısa videomuzun linkini sunduk. “Tutunamayanlara: Gitme Kal Bizimle" isimli videoda yer alan biz öğrenciler, verdiğimiz mesajlarla gençlerin radikalleşmemesi ve terörizme yönelmemeleri konusunda toplumda farkındalık yaratmaya çalıştık. Üniversitemizin ve Nevşehir’in farklı sosyal mekanlarında gerçekleştirdiğimiz çekimlerde terörizme katılmayı düşünen ya da katılan gençlere seslendik ve “Gitme Kal” diyerek bundan vazgeçilmesi çağrısında bulunduk. Umarım mesajımız yerine ulaşmıştır” dedi.

Proje sürecinde öğrencileri koordine eden ve öğrencilerle birlikte yarışmaya giden Okuma Kulübü Akademik Danışmanı Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mevlüt Uğurlu ise, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okuma Kulübü olarak üniversitemizi başarıyla temsil ettiğimiz için oldukça mutluyuz. Öğrencilerimiz proje süreci boyunca çok sıkı çalıştılar ve Türkiye’de 7 üniversite arasından birinci oldular. Bu sürecin başından beri bize her türlü desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı başta olmak üzere Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Ertan Özensel’e, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu’na, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse’ye, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Abdullah Şengül’e ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer’e teşekkür ediyorum. Ayrıca bundan sonraki projelerde yer almak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı da, haftalık yaptığımız kitap okuma toplantılarına davet ediyorum” diye konuştu.

