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Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı

İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm kadınların 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladığını ifade etti.

Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm kadınların 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladığını ifade etti.
Doğumdan ölüme kadar, hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum diyen Başkan Aktürk, Kadınlar gününe özel düzenlemeyi planladıkları Muzaffer Elitaş konserini bahar kalkanı harekatı dolayısıyla iptal ettiklerini belirterek, programda dağıtılması planlanan hediyelerin de bugün pazar yerinde kadınlara ulaştırılacağını kaydetti.
Ürgüp'te kadınlar gününe özel hediye
Ürgüp Belediyesi tarafından hazırlanan kadınlar günü hediyeleri 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla pazar yerindeki kadınlara dağıtılacak.
Pazar yerine kurulan stantta gün boyunca dağıtımı yapılacak kadınlar günü hediye içeriğinde yöresel bir kahve fincanı, kahve, çikolata ve alışveriş çantası ile Başkan Aktürk'ün kadınlar günü mesajı "Tüm günler gibi, bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun." mesajı yer alıyor.
"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözünden hareketle hazırlanan 1.500 adet hediye paketinin dağıtımı pazar yerinde gün içerisinde geçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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