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Belediye Başkanı Arı, AK Parti Kozaklı, Hacıbektaş ve Avanos İlçe kongrelerine katıldı

İHA

Belediye Başkanı Arı, AK Parti Kozaklı, Hacıbektaş ve Avanos İlçe kongrelerine katıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'nin 7. Olağan Kongre süreci çerçevesinde gerçekleştirilen Kozaklı, Hacıbektaş ve Avanos ilçe kongrelerine katıldı.
Burada konuşan Belediye Başkanı Arı, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte tüm partililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarındaki yükü hafifletmek için çalışması gerektiğini vurguladı.
Arı, “Ülkemiz gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Ne zaman ki bu ülke başını kaldırıp dik yürümeye niyetlenip, ekonomik istikrarını sağlamaya başlasa maalesef ülkede bir sıkıntı çıkartıyorlar. Bu Gezi süreci ile başladı ardından MİT krizi, sonrasında 1725 Aralık, ardından 15 Temmuz ve ekonomik darbe girişimleri ile devam etti. Bu ve bu gibi şeylerle bir türlü Türkiye’nin nefes almasına fırsat vermiyorlar. Ama hamd olsun başımızda öyle bir lider var ki, devlet yönetme kabiliyeti ve dik duruşu ile birlikte hem içeride hem de dışarıda bu tür sorunların ortadan kalkması için gecesini gündüzüne katıyor. Bizler de bu süreçte onun arkasında sımsıkı duran, ona yük olan değil liderimizin üzerindeki yükü hafifleten insanlar olmalıyız. Aynı davaya baş koymuş ve onun yolunda giden siyasetçiler olarak bizim bu yükü daha fazla almamız lazım.” dedi.
Konuşmasında Suriye’de son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Arı, Suriye meselesi yüzünden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.
İdlib’de yaşanan ateş çemberinin bir benzerinin sınırlarımızda yaşanmaması için Türkiye’nin kararlı mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Arı, “Suriye meselesinde yanlış bir algı var. Biz, öncelikle ülkemiz için Suriye’deyiz. Eğer biz, sınırlarımızı bugün Suriye’nin içerisindeki İdlib’de muhafaza etmezsek Allah muhafaza bu bölgelerde yaşanan ortamın benzeri sınırlarımızda da yaşanacak. O yüzden 911 kilometre sınırımızın olduğu Suriye’de tabii ki bulunacağız. Okyanus ötesinden eğer ABD buraya geliyorsa, öbür taraftan Rusya, İran buraya geliyorsa ve vekalet savaşları yapıyorlarsa biz komşumuz olan Suriye, ateş çemberinin içindeyken ve bize sıçrayacağını bildiğimiz bir yerde bulunmayacak mıyız? Elbette bulunacağız. Suriye’den ziyade Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını ve Türk Devletinin ve bu vatanın sınırlarını muhafaza etmek için biz Suriye’deyiz.” diye konuştu.
“Bu süreçte ortak paydası vatan olan her bir ferdin ideolojik farklılıklarını, bütün siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak devletinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olması gerek” diyen Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Herkesin ideolojik farklılıkları olabilir, siyaset farklılıkları olabilir ama ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu vatanın birliği ve beraberliği için kenetlenmemiz gerek. Her birimizin tüm kaygılarımızı, bireysel istikbalimizi, ikbalimizi bir kenara bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bekası için ortak noktada buluşmak ve şu anda operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, devletimizin ve devletimizin başındaki Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durup, ona destek olmak zorundayız. Bunu yaptığımız andan itibaren zaten Allah’ın izniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, bizim Mehmetçiğimiz orada tarih yazıyor ve yazmaya da devam edecek. SİHA ve İHA’larımız şu anda orada hareket eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdine zarar verme niyetinde olan, askerlerimize zarar verme düşüncesinde olan bütün unsurları anında imha ediyor. O zaman biz bununla gurur duyacağız ve askerimizin, devletimizin yanında sımsıkı ve dimdik duracağız. Bunun aksini düşünen ve düşünecek olanlara da biz diyoruz ki; kardeşim 34 askerimiz şehit olurken,
her türlü saldırı yapılırken ‘Suriye’ye girin diyenler’, şimdi biz Suriye’de gereğini yaparken neden ‘Savaşa hayır’ diye çığırtkanlık yapıyorlar?’ Bu çığırtkanlık yapanlar maalesef her dönem ülkenin birlikteliğinden, ülkenin selametinden rahatsız olan kesimler. Bunlara inat biz Türkiye Cumhuriyeti liderinin ve askerinin yanında dimdik duracağız. Bakın, muhalefet olabilirsiniz evet muhalefet edecek şeyler de olabilir ama bir de ortak paydamız var bizim. Bu vatan hepimizin ortak paydasıdır, ezan ortak paydasıdır, bayrak ortak paydasıdır. Bazı kutsallar vardır ki bunların üzerinden muhalefet de edilmez, siyaset de yapılmaz. Siz, gidin hükümetin yapmış olduğu günlük siyasetle alakalı muhalefet edin. Buna kimsenin itirazı olmaz. Siz, her yapılanı doğru görmek zorunda değilsiniz. Eyvallah, buna bir şey demiyoruz. Ama ,vatan için yapılan bir operasyonda, vatanın birliği için yapılan bir operasyonda siz ‘Suriye’de ne işiniz var?’ derseniz olmaz. Askerimizin orada moral ve motivasyona ihtiyacı varken, tarih yazarken sen çıkıp olmadık şeyler söylersen olmaz. ‘Şehitlerimizin sayısı aslında çok daha fazla, devlet bunu saklıyor’ diyecek kadar aşağılaşırsanız biz de deriz ki ‘Bir dakika kardeşim. Sen kimin yanındasın?’ ama bunu milletimiz görüyor. Emin olun bu, ihanet derecesinde devletinin ve askerinin arkasından iş çevirenleri milletimiz biliyor. Zaten milletimiz bildiği için de Sayın Cumhurbaşkanımıza 18 yıldır desteğini veriyor ve bundan sonra da vermeye devam edecek.”
Arı, AK Parti Genel Merkez iç Anadolu Bölge koordinatörü Ekrem Görçeker, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, ilçe belediye başkanları ve partisinin merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile birlikte katıldığı ilçe kongrelerinde yeni seçilen başkan ve yöneticileri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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