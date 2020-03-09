Nevşehir 1.Amatör Lig’de normal sezon sona erdi

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Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezon hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 20192020 futbol sezonu hafta sonunda oynanan maçlar ile sona ererken sporseverler 28 gol izledi. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Derinkuyugücü: 4 Kaymaklı Belediyespor:2, Yazıhüyükspor: 4 Görespor:1, Kapadokya Nevşehirspor: 1 Suvermez Kalespor:3, Gülşehir Belediyspor: 0 Ortahisar Belediyespor: 3 (Hükmen), Türk Telekomspor: 3 Neveşhir 1969 Spor: 1, Kozaklıspor: 2 Kapadokya Avanosspor:2, Ürgüpspor: 5 Nevşehir Eğitim Gençlikspor: 0 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A Grubunu Suvermez Kalespor, B Grubunu ise Ürgüpspor lider tamamlarken oynanacak olan play off’a A Grubunda Suvermez Kalespor, Yazıhüyükspor, Derinkuyugücü, Görespor B Grubunda Ürgüpspor, Ortahisar Belediyespor, Nevşehir 1969 Spor, Kapadokya Avanosspor takımları kaldı.

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