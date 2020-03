Hayırsever Dirikoç ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlık Merkezi açıldı

Hayırsever Dirikoç ailesi tarafından, 15 Temmuz Mahallesi’nde yaptırılan NafizCemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Arsası Nevşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ve hayırsever Dirikoç ailesi tarafından yapımı tamamlanan NafizCemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi’nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde bulunan merkezin açılışına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, hayırsever Dirikoç ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptıkları bağışlarla Nevşehir’e eğitimden sağlığa birçok alanda önemli hizmetler kazandıran Dirikoç ailesine teşekkür etti.

Arı, “Hem şehirlerin hem de ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında sadece devletten beklenti içerisinde olmak yeterli bir tavır ve davranış değil. Zaten devletimizin her yere yetişmesi de mümkün değil. Bu kapsamda hayırseverlerimizin sağlık ve eğitim alanında yaptığı katkılar hem şehirlerin hem de ülkelerin kalkınmasında ve ihtiyaç olan binaların sağlanmasında çok önemli bir yer ediniyor. Dirikoç ailesi de şehrimizde gerçekleştirilen bu hizmetlerin öncülerinden. Eğitim ve sağlık alanında şehrimize birçok bina kazandırdılar, önemli hayır işlerine imza attılar. Allah birlerini bin etsin, bereketini versin ki şehrimizin ihtiyacı olan diğer alanlarda da kendilerine gidip taleplerimizi ilettiğimizde karşılayabilsinler” dedi.

Şehirde ne zaman bire birlikteliğe, bir hayır hizmetine ihtiyaç olsa bütün hayırseverlerin seferber olduğunu ve bundan da bir belediye başkanı olarak büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Arı, “Sadece Dirikoç ailesi değil, şehrimizde maddi durumu iyi olan bütün hayırsever insanlarımız şehirde ne zaman birşeye ihtiyaö olsa her zaman ellerini değil bedenlerini taşın altına koyup her türlü desteği veriyorlar. Bunun en güzel örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde başlattığımız ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyasında gördük. Kampanya ile birlikte hayırseverlerimizin de desteği ile belediye olarak bin 427 çocuğumuza kışlık mont ve bot dağıttık. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarında bulunduk. Bunları belediyenin imkanları ile yapsanız belki de belediyecilik manasında yapacağınız hizmetleri aksatacaksınız. Hayırseverlerimizin desteği olduğu müddetçe çok güzel hizmetler yapacağız inşallah” diye konuştu.

Törende yapılan konuşmalar ve duaların ardından NafizCemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi’nin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve Drikoç ailesi tarafından kesildi.

