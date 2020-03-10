Nevşehir’de kamyon ve tır garajı hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir’de kamyon ve tır garajı hizmete girdi

İHA

Nevşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Kamyon ve Tır Garajı ile Nevşehir'in uzun süredir ihtiyacı olan bir projeyi daha hayata geçirdi. Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklanmaya neden olan, gerek kötü görüntüsü gerekse sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak.

Nevşehir’de kamyon ve tır garajı hizmete girdi

Nevşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Kamyon ve Tır Garajı ile Nevşehir’in uzun süredir ihtiyacı olan bir projeyi daha hayata geçirdi. Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklanmaya neden olan, gerek kötü görüntüsü gerekse sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında Bekdik Mahallesi’nde bir süre önce başlanılan Kamyon ve Tır Garajı’nın yapımı tamamlandı.
Kamyon ve tır şoförlerine güvenli ve düzenli bir park imkanı sunan ve 18 bin 200 metre karelik alana sahip olan tesisin zemin iyileştirme çalışmalarının ardından aydınlatma direkleri dikilerek etrafı tel örgü ile çevrildi.
Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile birlikte Kamyon ve Tır Garajı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, tapımı tamamlanan tesisin yıllardır Nevşehir’in büyük bir eksiği olduğunu ve yapılan yatırım ile bu eksikliğin giderildiğini kaydetti.
Nevşehir trafiğinin rahata ve konfora kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Arı, bu aşamada kamyon ve tır garajının da çok önemli olduğunu belirtti.
Ağır vasıta araçların parklanması konusunda gerek esnaftan gerekse vatandaşlardan çok talep aldıklarını ve seçimlerden önce vatandaşlara ve kamyoncu esnafına bu garajın yapılacağı yönünde söz verdiklerini hatırlatan Arı, tesisin sanayi bölgeleri ile şehirlerarası bağlantı yollarına yakın bir bölgeye yapıldığına dikkat çekti.
Kentte sokak araları ve caddelere kamyon ve tırların park edildiğini bununda hem çok kötü bir görüntüye neden olduğunu hem de alt yapısı yenilenen bölgelerde milyonlarca lira yatırımla gerçekleştirilen alt yapıya ciddi zararlar verdiğini kaydeden Arı, “Vatandaşlardan ve kamyon esnafından gelen talepler üzerine göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza tır ve kamyon garajı yapacağımıza dair söz vermiştik. Bunun için ilk olarak şehirde uygun bir yer arayışına girdik. Sanayi bölgeleri ile şehirlerarası bağlantı yollarına yakın bir yer tespit ettik ve hemen çalışmalara başladık. Çok şükür burası 18 bin 200 metrekare bir alanda ve çok uygun bir lokasyonda. Şehrimize yakışır bir şekilde bu ilki gerçekleştirdik. Buranın hizmete girmesi ile birlikte şehir içinde sokak veya caddelerde kamyon ve tırlar park etmeyecek. Bu kent için önemli bir ihtiyaçtı" diye konuştu.
Ayrıca şu anda Kamyon ve Tır Garajı olarak kullanıma acılan tesisi ilerleyen süreçte Lojistik Merkezi haline getirmeyi düşündüklerini de belirten Arı, Fen işleri Müdürlüğü’nün tesise ek olarak sosyal donatılar yapacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Gülşehir’de halı saha tamamlanıyor
YEREL HABERLER Gülşehir’de halı saha tamamlanıyor
Belediye Başkanı Arı’ya ‘Pozitif Belediye Başkanı’ ödülü
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı’ya ‘Pozitif Belediye Başkanı’ ...
Hayırsever Dirikoç ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlık Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Hayırsever Dirikoç ailesi tarafından yaptırılan Aile ...
Nevşehir 1.Amatör Lig’de normal sezon sona erdi
YEREL HABERLER Nevşehir 1.Amatör Lig’de normal sezon sona erdi
Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması Jandarma Genel Komutanlığından anlamlı paylaşım JAKEM Komutanlığına ait eğitimli köpek, eğiticisinin Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü ...
(Görüntülü) Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde ...
Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu
YEREL HABERLER Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu
Başkan Arı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Belediye Başkanı Arı, AK Parti Kozaklı, Hacıbektaş ve Avanos İlçe kongrelerine katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, AK Parti Kozaklı, Hacıbektaş ve ...
AK Parti İl Başkanı Yanar, Kadınlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yanar, Kadınlar Gününü kutladı
Kapadokya’da balonların görsel şöleni
YEREL HABERLER Kapadokya’da balonların görsel şöleni
Nevşehir’de kadınlar ilk kez balona bindi Kadınları mutluluktan uçuran hediye 8 Mart’ta 8 Nevşehirli kadın balon turuna katıldı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kadınları balona bindirdi
YEREL HABERLER Nevşehir’de kadınlar ilk kez balona bindi Kadınları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X