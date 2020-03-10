Nevşehir’de kamyon ve tır garajı hizmete girdi

Nevşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan Kamyon ve Tır Garajı ile Nevşehir’in uzun süredir ihtiyacı olan bir projeyi daha hayata geçirdi. Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklanmaya neden olan, gerek kötü görüntüsü gerekse sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında Bekdik Mahallesi’nde bir süre önce başlanılan Kamyon ve Tır Garajı’nın yapımı tamamlandı.

Kamyon ve tır şoförlerine güvenli ve düzenli bir park imkanı sunan ve 18 bin 200 metre karelik alana sahip olan tesisin zemin iyileştirme çalışmalarının ardından aydınlatma direkleri dikilerek etrafı tel örgü ile çevrildi.

Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile birlikte Kamyon ve Tır Garajı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, tapımı tamamlanan tesisin yıllardır Nevşehir’in büyük bir eksiği olduğunu ve yapılan yatırım ile bu eksikliğin giderildiğini kaydetti.

Nevşehir trafiğinin rahata ve konfora kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Arı, bu aşamada kamyon ve tır garajının da çok önemli olduğunu belirtti.

Ağır vasıta araçların parklanması konusunda gerek esnaftan gerekse vatandaşlardan çok talep aldıklarını ve seçimlerden önce vatandaşlara ve kamyoncu esnafına bu garajın yapılacağı yönünde söz verdiklerini hatırlatan Arı, tesisin sanayi bölgeleri ile şehirlerarası bağlantı yollarına yakın bir bölgeye yapıldığına dikkat çekti.

Kentte sokak araları ve caddelere kamyon ve tırların park edildiğini bununda hem çok kötü bir görüntüye neden olduğunu hem de alt yapısı yenilenen bölgelerde milyonlarca lira yatırımla gerçekleştirilen alt yapıya ciddi zararlar verdiğini kaydeden Arı, “Vatandaşlardan ve kamyon esnafından gelen talepler üzerine göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza tır ve kamyon garajı yapacağımıza dair söz vermiştik. Bunun için ilk olarak şehirde uygun bir yer arayışına girdik. Sanayi bölgeleri ile şehirlerarası bağlantı yollarına yakın bir yer tespit ettik ve hemen çalışmalara başladık. Çok şükür burası 18 bin 200 metrekare bir alanda ve çok uygun bir lokasyonda. Şehrimize yakışır bir şekilde bu ilki gerçekleştirdik. Buranın hizmete girmesi ile birlikte şehir içinde sokak veya caddelerde kamyon ve tırlar park etmeyecek. Bu kent için önemli bir ihtiyaçtı" diye konuştu.

Ayrıca şu anda Kamyon ve Tır Garajı olarak kullanıma acılan tesisi ilerleyen süreçte Lojistik Merkezi haline getirmeyi düşündüklerini de belirten Arı, Fen işleri Müdürlüğü’nün tesise ek olarak sosyal donatılar yapacağını dile getirdi.

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