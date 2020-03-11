Kapadokya'da virüs temizliği

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA) TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Barış TERZİOĞLU

2020-03-11 12:37:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.