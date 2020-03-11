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Kapadokya'da virüs temizliği

DHA

Kapadokya'da virüs temizliği


Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA) TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Barış TERZİOĞLU
2020-03-11 12:37:47

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