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Voleybolda, Nevşehir Belediyespor’un play-off rakipleri belli oldu

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nde sezonunu 4. sırada tamamlayarak playoff'a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediyespor'un, grubu ve maç programı belli oldu.

Voleybolda, Nevşehir Belediyespor’un play-off rakipleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi’nde sezonunu 4. sırada tamamlayarak playoff’a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediyespor’un, grubu ve maç programı belli oldu.
Mücadele ettiği Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nin son maçında hafta sonu Berlin Döner Antalyaspor’u 30 yenerek playoff’a yükselen Nevşehir Belediyespor’un, Sultan Ligi’ne çıkmak için mücadele edeceği play off grubundaki rakipleri ve maç programı açıklandı.
2 grubun bulunduğu playoff’ta B Grubunda mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, bu grupta İLBANK, Sarıyer Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi ile mücadele edecek.
1718 ve 19 Mart 2020 tarihleri arasındaki yarıl final müsabakalarında ilk maçını 17 Mart Salı günü Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda İLBANK ile oynayacak olan kırmızı beyazlı ekip, 18 Mart Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi ve 19 Mart Çarşamba günü ise Çanakkale Belediyesi ile karşılaşacak.
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yarı final grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda ise finale yükselecek.
Final müsabakaları ise yine lig usulüne göre oynanacak. 232425 Mart tarihleri arasında oynanacak olan müsabakalar sonrasında ilk iki sıradaki takım Sultan Ligi’ne yükselecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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