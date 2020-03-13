Nevşehir’de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir’de iş yerleri denetleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir’de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir’de iş yerleri denetleniyor

İHA

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.

Nevşehir’de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir’de iş yerleri denetleniyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla korona virüsü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen, fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan iş yerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, bugün de sabah saatlerinden itibaren bu denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, beraberindeki Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ziyaret ettikleri iş yerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.
Nevşehir Belediyesi yetkilileri de, iş yerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Nevşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezine ve 0537 850 50 50 nolu whatsapp ihbar hattına yapabileceklerini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti
Ürgüp Belediyesi 1 Haziran’a kadar su kesintisi yapmayacak
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi 1 Haziran’a kadar su kesintisi ...
Nevşehir’de tüm etkinlikler iptal edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de tüm etkinlikler iptal edildi
Nevşehir’de korona virüs seferberliği Camiler, AVM’ler ve kafeler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de korona virüs seferberliği Camiler, ...
Nevşehir’de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek
YEREL HABERLER Nevşehir’de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek
Nevşehir’de özel halk otobüsleri ve duraklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de özel halk otobüsleri ve duraklar ...
Voleybolda, Nevşehir Belediyespor’un play-off rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Voleybolda, Nevşehir Belediyespor’un play-off ...
NEVÜ akademisyenlerinin eserleri öğrencilere burs oldu
YEREL HABERLER NEVÜ akademisyenlerinin eserleri öğrencilere burs ...
Kapadokya Üniversitesinde Yenidoğan sempozyumu
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesinde Yenidoğan sempozyumu
Halkoyunları İl birinciliği yarışmaları Cumartesi günü yapılacak
YEREL HABERLER Halkoyunları İl birinciliği yarışmaları Cumartesi ...
NEVÜ’de yurtdışı çıkışları durduruldu NEVÜ’de öğrenciler için uzaktan eğitim çalışmaları tamamlandı Rektör Bağlı, öğrencilere çağrıda bulundu
YEREL HABERLER NEVÜ’de yurtdışı çıkışları durduruldu NEVÜ’de ...
Ürgüp Belediyesinden Korona virüsüne karşı “ilaçlama” tedbiri
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesinden Korona virüsüne karşı “ilaçlama” ...
(Görüntülü) Kapadokya'da virüs temizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapadokya'da virüs temizliği
Kapadokya'da virüs temizliği
YEREL HABERLER Kapadokya'da virüs temizliği
1071 öğrenciye ‘Malazgirt 1071’ sineme filmi için bilet hediye edilecek
YEREL HABERLER 1071 öğrenciye ‘Malazgirt 1071’ sineme filmi için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X