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Meksikalı turistler Kapodokya'da

DHA

Meksikalı turistler Kapodokya'da


NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, Meksikalı turistlerin tatil adresi Kapadokya bölgesi oldu. Meksikalı turist Rufeal Garcia, koronavirüs ile mücadeledeki olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye´yi tercih ettiğini söyledi.
Meksika'dan tatil için gelen 40 kişilik turist kafilesi, Nevşehir'de, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Kafiledeki Rufeal Garcia, "Tatil için Türkiye'yi tercih ettik. Koronavirüs ile mücadelede bazı olumlu gelişmeler olduğunu duyduk. Kapadokya bölgesini gönül rahatlığı ile eşsiz doğal ve kültürel merkezleri ziyaret ediyoruz. Hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi.
Öte yandan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler, ilgili belediye başkanlıkları tarafından oluşturulan ekipler ile ortak kullanım alanları düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-03-15 11:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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