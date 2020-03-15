Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı alınan tedbirler karşısında dezenfekte edildi.

Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı alınan tedbirler karşısında dezenfekte edildi.
Tüm Türkiye’de korona virüsüne karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılan dezenfekte çalışmaları kapsamında turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Ortahisar Kalesi, Ortahisar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ortahisar Kalesi dezenfekte çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada, “Tüm ülkemizde olduğu gibi kasabamızda korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarımız başladı. Yoğun ve etkin bir şekilde devam ediyoruz. Kasabamızda bulunan okullar, kamu daireleri, camiler, toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi. Bölgemiz ve kasabamız turistik bir bölge olduğu için burada yoğun ziyaret alan dünyanın tek doğal gökdeleni konumundaki Ortahisar Kalesi ve Kızılçukur vadisinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ortahisar Kalesi'nde turistlerin ziyaret ettiği belli bölümdeki odalar ve kaleye tırmanmadaki korkuluklar, zincirler, tutulacak yerler tamamen dezenfekte ediliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Meksikalı turistler Kapodokya'da
YEREL HABERLER (Görüntülü) Meksikalı turistler Kapodokya'da
Meksikalı turistler Kapodokya'da
YEREL HABERLER Meksikalı turistler Kapodokya'da
Nevşehir’de cadde ve kaldırımlar dezenfekte yapılıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de cadde ve kaldırımlar dezenfekte yapılıyor
(Görüntülü) Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Araçlar virüse karşı buharlı sistemle ...
Belediye Başkanı Arı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı
Nevşehir’de okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de okullar dezenfekte ediliyor
Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor Buharlı su ile araçlarını yıkatmak isteyenler kuyruk oluşturdu Oto yıkamacıların korona virüs yoğunluğu
YEREL HABERLER Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını ...
Kamu binalarına virüs önlemi
YEREL HABERLER Kamu binalarına virüs önlemi
BAL Ligi ve 1.Amatör lig maçları seyircisiz oynanacak
YEREL HABERLER BAL Ligi ve 1.Amatör lig maçları seyircisiz oynanacak
Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Nevşehir’de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir’de iş yerleri denetleniyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de fırsatçılara göz açtırılmıyor Nevşehir’de ...
Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti
Ürgüp Belediyesi 1 Haziran’a kadar su kesintisi yapmayacak
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi 1 Haziran’a kadar su kesintisi ...
Nevşehir’de tüm etkinlikler iptal edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de tüm etkinlikler iptal edildi
Nevşehir’de korona virüs seferberliği Camiler, AVM’ler ve kafeler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de korona virüs seferberliği Camiler, ...
Nevşehir’de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek
YEREL HABERLER Nevşehir’de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X