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Rektör Bağlı, “Üniversitemizde korona virüs için tüm tedbirlerimizi aldık”

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Bağlı, dünyada hızla yayılmaya başlayan COVID19 virüsü nedeniyle üniversitede gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Rektör Bağlı, “Üniversitemizde korona virüs için tüm tedbirlerimizi aldık”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Bağlı, dünyada hızla yayılmaya başlayan COVID19 virüsü nedeniyle üniversitede gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak öncelikle Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaları dikkatlice takip ediyoruz ve Bakanlığımızın ön gördüğü doğrultuda gerekli tedbirlerimizi de hızlı bir şekilde aldık. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personelimiz ile birlikte öğrencilerimize korona virüse karşı ne tür tedbirleri almaları konusunda ilk günden itibaren gerekli duyurularımızı da hızlı bir şekilde yaptık” dedi. Alınacak tedbirler kapsamında üniversite yerleşkesinin dezenfekte edildiğini söyleyen Rektör Bağlı; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen korona virüse karşı alınacak tedbirler doğrultusunda tüm ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ile özel okulların yanı sıra devlet ve özel üniversitelerin de 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tatil kararı alındı. Ayrıca yurt dışına çıkışlar da durduruldu. Biz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak daha önce senato kararıyla tüm personelimizin ikinci bir duyuruya kadar yurtdışı çıkışlarını ve yurtdışından davetleri durdurma kararı almıştık. Bununla birlikte üniversitemiz tarafından düzenlenecek sempozyum, konferans ve benzeri tüm etkinlikleri de ertelemiştik. Tüm bunların yanı sıra üniversitemizde başta öğrencilerimizin ortak kullandığı alanlar olmak üzere tüm yerleşkelerimizde dezenfekte çalışmalarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bağlı öğrencilere çağrıda bulundu
Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı öğrencilere de çağrıda bulunarak, kalabalık alanlardan uzak durmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Bağlı, “Bu virüsle mücadele etmenin en somutu hijyene önem vermektir. Bende öğrencilerimizin bu süreçte buna daha fazla önem göstermelerini ve çok kalabalık alanlara olabildiğince girmemelerini tavsiye ediyorum. Üniversite olarak, ailelerimizin bizlere birer emaneti olan öğrencilerimize herhangi bir hastalığın bulaşmaması için gerekli tüm tedbirlerimizi de aldık ve almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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