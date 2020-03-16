Nevşehir 1. Amatör Ligde play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

Nevşehir 1. Amatör Ligde playoff çeyrek final ilk maçları hafta sonunda oynandı.
1. Amatör Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından playoff çeyrek final ilk maçları hafta sonunda oynandı. Seyircisiz bir şekilde oynanan playoff maçları seyircisiz bir şekilde oynanırken Ürgüpspor almış olduğu farklı galibiyet ile yarı final kapısını aralayan ilk takım oldu. Oynanan maçlar sonrasında Nevşehir 1969 Spor: 2 Yazıhüyükspor: 4, Görespor: 1 Ürgüpsor: 5, Derinkuyugücü: 3 Ortahisar Belediyespor: 2, Kapadokya Avanosspor: 1 Suvermez Kalespor: 3 sonuçları alındı.
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