Nevşehir’de FETÖ’den 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranması dolayısıyla Sakarya’ya teslim edilirken diğer 3 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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