Nevşehir’de Şubat ayında 262 konut satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bağlı bulunan illerde Şubat ayında konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında Nevşehir’de 262 konut satışı gerçekleştirilirken, Kırıkkale’de 512, Aksaray’da 450, Niğde’de 499 ve Kırşehir’de ise 324 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

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