Cep telefonu hırsızlığından 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir’de bir kasap tezgahında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karışan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan bir kasapta tezgah üzerinde bulunan cep telefonu çalınmasıyla ilgili olarak polis ekipleri yaptığı çalışma sonrasında S.M. ve E.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.M. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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