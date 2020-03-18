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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan korona virüs açıklaması

İHA

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan korona virüs açıklaması

Korona virüs kapsamında alınan tedbirlerde adliyelerin kapalı olacağı haberlerine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Nevşehir Adliyesi’nin herhangi bir şekilde kapatılması, personelin evlerine gönderilmesi veya iş ve işlemlerin yapılmadığı hususların gerçeği yansıtmadığı ancak Covid19 adlı virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin ‘Korona virüsü hakkında alınacak tedbirler’ hakkındaki kararı doğrultusunda acil veya günlü işi bulunmayan vatandaşların hak mahrumiyetlerine neden olmayacak şekilde adliyeye girişleri kısıtlanarak, tutuklu dosyalar veya niteliği gereği ertelenmesi mümkün olmayan dosyalar haricindeki duruşmalar, keşifler, uzlaştırma işlemleri, seri muhakeme işlemleri, acil olmayan haciz ve satış işlemleri gibi işlemler ertelenmiştir. Ayrıca Nevşehir Adliyesi, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Nevşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binalarında haftada bir defa ilaçlama suretiyle genel defenfektasyon işlemi yapılmakta, personel ve vatandaşların temas ettiği her türlü eşya, araç ve gereçler ile bina içerisindeki duruşma salonları, kalemler, asansörler, merdiven korkulukları, koridorlar ve tuvaletler günde 4 defa beli periyotlarla personelimiz tarafından dezenfekte edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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