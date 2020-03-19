Nevşehir’de sağlıkçılardan korona virüse karşı çağrı

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Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları korona virüse karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ellerinde tuttukları dövizler ile vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu. Hastanede görevli sağlık çalışanları “Biz sizin için buradayız. Sende bizim için evde kal” çağrısında bulundu.

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