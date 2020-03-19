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Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi

İHA

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Korona virüse karşı özel olarak hijyen ekipler oluşturan Nevşehir Belediyesi, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler ve otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden belediye ekipleri, bugünde Müze Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, okullar, Kızılay Kan Merkezi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TOKİ Şantiyesi, öğrenci yurtları, İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Özel Eğitim Uygulama Okulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Paşakonağı, Zabıta Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, noterler ve H.Rasim Uzer Eğitim Meslek Okulu binalarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

“Nevşehir Belediyespor tesisleri dezenfekte edildi”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’un tesisleri korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Nevşehir Belediyespor’un Nar beldesinde bulunan tesisleri, koronavirüse karşı Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Salgın hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığı tesislerde yöneticilerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının kullandıkları yatak odaları, soyunma odaları, fitness salonu, mutfak, dinlenme alanları, malzeme odası, tesis girişleri ve idari bölümler dezenfeksiyon işleminden geçirildi.
Özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, ayrıca takım otobüsünde de ilaçlama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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