Gülşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay erteledi

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye borcu olan esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Gülşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların borçları 3 ay ertelenirken suyun tonunu ise 1 liraya düşüreceklerini açıkladı. Belediye Başkanı Çiftçi açıklamasında, “Kıymetli hemşerilerim korona virüsle mücadele kapsamında Belediyeye borcu olan tüm esnaf ve vatandaşlarımızın borçlarının 3 ay süre ile (uzatılabilir) erteleyebilecek. Bir defaya mahsus 50 lira yükleme yapılması suretiyle su bedelinin tonunu 2 lira 80 kuruştan 1 liraya düşürülmek üzere olağanüstü meclis gündemi ile belediye meclisinin toplanacak” dedi.

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