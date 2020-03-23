Polisten 'Evde kalalım' anonsu



Ahmet KORKMAZERAbdurrahman DULKADİR/NEVŞEHİRKIRŞAHİR, (DHA) NEVŞEHİR ve Kırşehir'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda anonsla uyarıda bulundu.

Nevşehir ve Kırşehir'de mahallelerde devriye görevi yürüten polis ekipleri, koronavirüs tedbiriyle ilgili halka uyarılarda bulundu. Ekipler, polis araçlarından, 'Lütfen sağlığımız için evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım' anonsu yaptı. İki kentte de 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun talepleri karşıladığı, ihtiyaç duyulan siparişleri evlere götürdüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER-Abdurrahman DULKADİR

2020-03-23 14:21:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.