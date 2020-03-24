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NEVŞEHİR'de, U dönüşü yapmaya çalışan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyfi Ali Bucak (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Lale Sanayi Sitesindeki kavşakta meydana geldi. Seyfi Ali Bucak yönetimindeki 50 ABD 383 plakalı otomobil, U dönüşü yapmaya çalışan Mehmet İşgören hakimiyetindeki 50 AAP 849 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Seyfi Ali Bucak, Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bucak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR'ın sürücüsü İşgören ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir

2020-03-24 21:43:00



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