Anaokulu öğrencilerinden büyüklerine 'evde kal' mesajı

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde kal mesajı verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve kronik hastaların dışarı çıkma yasağı getirilmesinin ardından Avanos Ahmet Ergün anaokulunda öğrenim gören 4,5 ve 6 yaşındaki minik öğrenciler dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine 'evde hayat var evde kal' mesajı verdi.

Sosyal medyada paylaşılan kısa film ise çok sayıda beğeni aldı.

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