Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde, koronavirüse karşı yüz siperliği üretimi başladı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Kapadokya Teknopark'ta, sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başlandı.

NEVÜ bünyesindeki Kapadokya Teknopark´ta oluşturulan birimde, 3D yazıcı desteğiyle yüz siperliği üretimine başlandı. Bu kapsamda ilk etapta günde 6 adet yüz siperliği üretiliyor. Yüz siperlikleri, ihtiyacı olan hastanelere ücretsiz olarak verilecek. Kapadokya Teknopark'ta kimyager olarak görev yapan Dr. Merve Türk, üretilen yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı sağlık personeline bağışlanacağını belirterek, "Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme, materyal, araç gereç ve kişisel korunma ekipmanlarını üretebiliriz. Doktorlarımızın istekleri doğrultusunda bu ürünleri ücretsiz olarak teslim edeceğiz. Yüz siperliğini şu an ilk etapta sağlık çalışanları kullanıyor; fakat bazı market görevlilerinin de kullanmaya başladığını öğrendik" dedi.

Teknopark görevlilerinden Ekrem Çiftçi de üretimin, üniversitenin kendi imkanlarıyla başlatıldığını, ileriki süreçte bunu artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yüz siperliğinin üretim aşamasını da anlatan Çiftçi, "Tamamen gönüllülük esasına göre bir çalışma yürütüyoruz. Hiçbir şekilde kimseden bir ücret talep etmiyoruz. Günde 6 adet üretebiliyoruz ancak rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı´nın talimatıyla 2 adet daha 3 boyutlu yazıcı tedarik ederek üretimi artıracağız" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-03-25 16:10:23



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