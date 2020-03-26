Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sağlık çalışanlarının, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Arı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Personel Kimlik Kartı taşıyan tüm sağlık çalışanlarının, 26 Mart Perşembe gününden itibaren özel halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (COVID19) tedbir ve tedavileri konusunda gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Arı, canlarını hiçe sayarak mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına belediye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için alınan bu kararda desteklerinden dolayı Lale Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Esen ve özel halk otobüsü şoförlerine de teşekkür eden Arı, “Bizler evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Bu süreçteki fedakârlıklarından dolayı onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bizler de sağlık çalışanlarımıza küçük de olsa bir katkı sunabilmek için böyle bir karar aldık. Sağlık çalışanlarımız bu uygulamadan bindikleri özel halk otobüslerinde kimlik kartlarını göstererek faydalanabilecekler. Bu kararı alırken desteğini ortaya koyan, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan özel halk otobüsü şoförlerimize ve kooperatif yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

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