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Nevşehir´de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral konseri

DHA

Nevşehir´de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral konseri


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR´de koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara Nevşehir Belediyesi orkestrası, moral olması amacıyla konser verdi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzisyenlerinden oluşan bir orkestra ekibi, Yeni Mahalle´deki TOKİ Emlak Konutlarının bulunduğu yerleşim bölgesinde konser verdi. Belediye orkestrası vatandaşlara sevilen çeşitli şarkıları seslendirdi. Vatandaşlar konseri evlerinin penceresi ve balkondan dinledi. Etkinlikle ilgili konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize bu sürprizi yaptık. Bu sürece daha az etkilenmelerini temin etmek için böyle bir etkinlik için bir proje gerçekleştirdik. Bundan sonrada bu etkinliklerimiz devam edecek hemşerhilerimiz hangi parçayı istediklerini bize bir gün önceden haber verirlerse biz onlara moral konseri vereceğiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-03-26 23:13:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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