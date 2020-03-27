Çöp konteynerleri temizlenerek ilaçlanıyor

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Yeni tip korona virüs (COVID19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgınına karşı yurt genelinde başlatılan mücadele sürerken, Nevşehir’de de belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu amaçla kurulan ekip, şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyini titizlikle temizledikten sonra basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Yaya kaldırımlarında bulunan çöp sepetlerinde de aynı işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, bu çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek.

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