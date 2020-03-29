Nevşehir’de pazar ve marketlere çocuklar alınmayacak

Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; İlimiz genelinde market ve pazar yerlerine çocuklar kesinlikle alınmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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