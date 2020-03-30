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Ürgüp’te ‘Evde Kal’ pankartları yüzleri güldürüyor

İHA

Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kovid19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlattığı şarkı ve türkü sözlerinden alıntı yapılan pankartlarla vatandaşları evlerinde kalmaları için tatlı bir dille uyarıyor.

Ürgüp’te ‘Evde Kal’ pankartları yüzleri güldürüyor

Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kovid19 tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlattığı şarkı ve türkü sözlerinden alıntı yapılan pankartlarla vatandaşları evlerinde kalmaları için tatlı bir dille uyarıyor.
Ürgüp’te bir çok noktaya asılan pankartlarda “Ürgüp’ten çıktığımı göremezler, çünkü evdeyim” , “İçim ürperiyor ya EVDE yoksan” , “Evimde mis kokar seher yelleri”, “Bize Her gün Pazar” sloganları ile “Evinize gider” yön levhalarında evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.
Milletçe bu zorlu sürecin de üstesinden geleceklerine inandığını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Çoğunlukla Ürgüp türkülerinin dillere pelesenk olan sözlerini vatandaşlarımızın dikkatini çekecek şekilde ilçemizin farklı noktalarında astık. Amacımız bu zorlu süreçte insanlarımızı rahatlatmak, tatlı bir dille de uyarmak, evde kalmanın öneminin akılda kalıcılığını sağlamak. Sosyal medyada yapılan geri dönüşlere baktığımızda sloganlarımız çok ilgi çekti ve evde kalmanın önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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