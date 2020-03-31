Uçhisar’da korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor

Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kasaba içerisinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından, belediye hizmet binası, pazaryeri, çarşı meydana başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullanmış olduğu alanlar dezenfekte edildi.

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