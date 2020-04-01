Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretiyor Nevşehir’de gönüllü gençler sağlıkçılar için maske yapıyor

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer öncülüğünde gönüllü gençler tarafından Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretimine başlandı.

Tüm Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında adeta seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda Nevşehir Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ve çalışanlar tarafından sağlık çalışanlarına destek amacıyla siperli maske üretimine başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in de katıldığı siperli maske üretiminde gençlik liderlerinin yanı sıra gönüllü gençler katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada dün itibarıyla sağlık çalışanlarına siperli maske üretimine başladıklarını ifade ederken günde 100 adet maske yaptıklarını söyledi. Ünlüer, “ 81 ilimizde olduğu gibi Nevşehir’de de siperli maske üretimine başladık. Gençlik Merkezi çalışanlarımız, liderlerimiz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız ile beraber siperli maske yapıyoruz. Bu yaptığımız maskeleri de Sağlık İl Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze yardım etmek amacıyla yapıyoruz. Dün itibarıyla başlamış olduğumuz siperli maskeyi günde yaklaşık 100 adet olarak yapıyoruz. İnşallah zamanla daha çok artırarak sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız” dedi.

Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Lideri Esra Ellialtı’da yaptığı açıklamada, “ Ülkemizin ve devletimizin bu zor günlerde yanında olmak amacıyla herkes elini taşın altına koymaya başladı. Bu süreçte biz neler yapabiliriz diye düşündük. Ve aklımıza bu güzel proje geldi. Bu projeye İl Müdürümüzün de desteğiyle el ele verdik. Çalışmalarımızı yürütmeye başladık” diye konuştu.

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