El sanatları merkezi Avanos’ta halk sokakları boş bıraktı Avanos’ta halk sokağa çıkmıyor

Nevşehir’in Avanos ilçesinde vatandaşlar yapılan uyarıların ardından sokağa çıkmıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’in Avanos ilçesinde de Avanos Belediyesi, polis ekipleri tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar sokağa çıkmıyor. Özellikle Kızılırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşların çokluğu ile dikkat çeken ilçe Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında boş kaldı.

Avanos Belediyesi tarafından ise her saat vatandaşların gerekli olmadığı müddetçe evlerinden dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor.

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