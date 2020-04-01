Nevşehir’de ikinci büyük altyapı hamlesi başladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve başlamasının yıl dönümünde ikinci büyük altyapı hamlesini başlattı. Arı’nın talimatıyla Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi’nde altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarına start verildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Yerel Seçimlerinin birinci yıl dönümünde Nevşehir’deki 2. büyük altyapı hamlesini Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi’nde başlattı.

Kasaplar Çarşısı’nda kullandığı iş makinesi ile altyapı çalışmalarının startını veren Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda şehrin farklı noktalarında da gerçekleştirecekleri çalışmalarla hem şehrin altyapısını tamamen yenileyerek vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturacaklarını hem de sıcak asfalt çalışması ile şehirdeki ulaşım kalitesini arttırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Arı, göreve başlamasının birinci yıl dönümünde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aynı anda Öğretmenevi ile Kurşunlu Cami arasındaki Cami Kebir Caddesi (Kasaplar Çarşısı), Türk Telekom Müdürlüğü önündeki Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi’ndeki Emlak Konut Siteleri önünde altyapı çalışmalarına başladığını ifade etti.

Bu bölgelerdeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarının ve yaya kaldırımlarının tamamen yenilenerek yağmur suyu hatlarının oluşturulacağını ve sonrasında sıcak asfalt dökümünün gerçekleştirileceğini kaydeden Arı, “2019 yılının 31 Mart tarihinde bu şehrin insanlarının teveccühü ve rabbimin nasibi ile belediye başkanı oldum. Bu bir yıllık süre içerisinde şehre hem sosyal, hem kültürel, hem sportif manada önemli projeler kazandırdık ve ciddi bir fiziksel değişim sağladık. Çok iyi işler yaptık. Yapılan her şeyi halkımız görüyor. Birinci yıl dönümümüzde biz hiçbir şeyi bahane etmeden şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün şehrin üç ayrı noktasında altyapı çalışmalarına girdik. Şehrimizin asbestli içme suyu borularından kurtulması, insanlarımızın daha sağlıklı suya erişebilmesi ve beraberinde de daha rahat ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için bir gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı farklı mahallelerimizde de sürdüreceğiz. İnsanlarımız evde kalırken biz şehrimizi onların yeniden sokağa çıkacağı ve şehirde yaşamın yeniden canlanacağı günlere hazırlıyoruz. Bu korona virüs illeti sona erip vatandaşlarımız sokağa çıkmaya başladıklarında pırıl pırıl bir Nevşehir ile karşılaşacaklar” dedi.

Başkan Arı, Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi’ndeki incelemelerinin ardından beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir ile birlikte, Taşlıbel Mezarlığı’nda yine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Arı, şehirdeki her iki mezarlık içerisinde de yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini ve mezarlıklar içerisindeki yolların yenilenerek çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasının yapılacağını açıkladı.

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