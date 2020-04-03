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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den öğrencilere mesaj

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilere yönelik bir mesaj yayınladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den öğrencilere mesaj

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilere yönelik bir mesaj yayınladı.
NEVÜ youtube kanalından yayınlanan mesajında Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilere önemli mesajlar verdi. Korona virüs salgınının bütün dünyada küresel boyutta yaşandığını Türkiye’de devletimizin gerekli önlemleri aldığını toplumumuzun da bu tedbirlere uyduğunu belirterek öğrencilerimizin kaygılanmaması gerektiğini vurguladı.

YÖK Başkanlığımız ve İlgili Birimleri Tüm Üniversiteler ile Koordinasyon Halinde
Rektör Aktekin, “Eğitim öğretim süreci açısından hem Türkiye hem de dünyada yeni bir dönemden geçiyoruz. Uzaktan eğitim sürekli yapılan bir uygulama olsa da böyle kitlesel çapta tüm derslerin uzaktan eğitimle verildiği yeni bir dönemdeyiz. Hem siz öğrenciler hem de hocalarımız açısından yeni bir tecrübeyi deneyimliyoruz. Sizden gelen geribildirimler ve sorularınıza yönelik hem Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız hem de Uzaktan Eğitim Merkezimiz gerekli duyuru ve açıklamaları yapmak, sorularınızı yanıtlamak üzere görevlerinin başındadırlar. Hocalarımız da aynı şekilde sizden gelen soru ve geribildirimlere yanıt vermektedirler. Hepinizin sınavla, bitiş tarihi ile ilgili çeşitli kaygıları var. Bunlar bizlere ulaşıyor. Ancak şundan emin olmanızı istiyoruz; YÖK Başkanlığımız ve ilgili birimleri tüm üniversiteler ile koordinasyon halinde siz değerli öğrencilerin hak kaybına uğramayacağı mevcut konuları ve dersleri üst sınıfa geçme ve mezun olacak şekilde iyi öğrenmeniz için gerekli tedbirler alınmış durumda. Bazı durumlar süreç içinde şekilleneceği için açıklamalar sürecin gidişatına göre yapılıyor. Ancak bizler hangi metotla nasıl yapacağımız ve bunların tarihleri üzerinde çalışıyoruz. Sizlerden ricamız büyüklerinizin sizlerin tüm bu kaygınızı giderecek alternatifler üzerinde çalışacaklarının bilincinde ve bundan emin olarak kaygılanmamanız. Şu anda düşünmeniz gereken husus kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığıdır.
Bizler, üst sınıfa geçme ve mezun olacak şekilde dersleri en iyi düzeyde öğrenmeniz için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunlar bizim sorumluluğumuzda. Sizler kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı ile ilgilenin ve gerekli resmi uyarılara uyalım” dedi.

“Evde Olmayı Fırsata Çevirmek”
Allah’tan ülkemiz ve insanlığın bu süreci en zararsız şekilde atlatması dilekleri ile öğrencilere ‘evde olma’yı fırsata dönüştürme tavsiyelerinde bulunan Aktekin, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirme, aile büyüklerinden ailenin tarihi konusunda bilgi almaları, kayıt ve günlük tutmanın önemine değindi. Aktekin, “Günlük ve kayıt tutmak tarihin belli dönemine ışık tutar ve kaynak oluşturabilir” dedi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek hususlarına da değinen Aktekin, rektörlük ve üniversite olarak gerekli destek ve çalışmaların yapıldığını belirterek bu zor dönemin atlatılması için bu kampanyaya destek vermenin önemini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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