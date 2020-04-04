Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Mustafapaşa, Çavuşin ve Hacıbektaş gibi turistik merkezlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik işletmelerin büyük bir bölümü iş yerlerini geçici süreyle kapattı. Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri ile bilinen bölge boş kaldı. Özellikle Çinli turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bölge ilk kez, koronavirüs salgını nedeniyle sessiz kaldı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-04-04 15:15:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.