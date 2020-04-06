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Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir Belediye Başkanı Altıok: “Hacıbektaş Veli’yi gerekirse sembolik olarak anma töreni yapmak isteriz”

İHA

Her yıl 16 Ağustos tarihinde düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri bu yıl korona virüs salgınından dolayı yapılama durumu ile karşı karşıya kaldı.

Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri ertelenebilir Belediye Başkanı Altıok: “Hacıbektaş Veli’yi gerekirse sembolik olarak anma töreni yapmak isteriz”

Her yıl 16 Ağustos tarihinde düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri bu yıl korona virüs salgınından dolayı yapılama durumu ile karşı karşıya kaldı.
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde her yıl 16 ağustos tarihinde başlayıp 3 gün boyunca devam eden Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri korona virüs salgınında dolayı yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmadı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle etkinliklerin yapılıp yapılmayacağının netlik kazanmadığını ifade ederken gerekirse bu yıl programı iptal edip 2021 yılında yapacağız dedi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan korona virüs salgınından dolayı şuanda bizde tam bu konuda bilgi sahibi değiliz. Normalde her yıl 16,17 ve 18 ağustos tarihlerinde Hacıbektaş Veli Anma törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerini yapıyorduk. Şimdiden törende yapacağımız etkinlikleri programlama başlıyorduk. Maalesef bu salgından dolayı komitemizi de kurmadık. Beklemedeyiz. Ülkemizde yaşanan sıkıntının atlatılması aşamasında Haziran veya Temmuz gibi atlatabilirsek Ağustos konusunda bir planlama yapacağız. Ama bu süreç uzarsa belki 2020 yılında bir erteleme yapacağız veya yapmayacağız. 2021 yılına odaklanacağız. Ama şahsi fikrim bunu komitede ki arkadaşlarla da paylaşacağız. Herhangi bir tarih değişikliğine sıcak bakmıyorum. Yapabileceksek her yıl ki tarih olan 16 Ağustos tarihinde yapamayacaksak bir sene erteleme niyetindeyiz” dedi.

“Gerekirse sembolik olarak anma töreni yapmak isterim”
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Hacıbektaş Veli Anma etkinlikleri konusunda henüz komite bile oluşturulmadığını ifade ederken ülke şartları Ağustos ayında müsait olursa etkinliği yapmak istiyoruz. Ancak ülke şartları müsait olmazsa etkinliğimizi gelecek yıla göre planlama yaparız dedi. Altıok, “Korona virüs salgınının ani gelişmesinden dolayı şu anda bizlerle birlikte iş birliği yapan belediye ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde değiliz. Biz ilk seçildiğimiz günden beri alacağımız kararları toplumun tüm katmanlarıyla ortak akılla alacağız. Tabi ki onlarla da görüşeceğiz. Gerek Alevi Bektaşi dernekleri ile gerek belediyelerimiz ile gerek komite üyelerimiz ile gerekirse Hacıbektaş halkı ile çok geniş kapsamlı toplantımızı yapacağız. Onlarla birlikte ortak bir karar alacağız. Benim görüşüm sembolikte olsa yine 16 Ağustos tarihinde etkinlikleri yapmak eğer ülke şartları müsait değilse bu salgından dolayı iptal olursa bu sene yapmamak. İleri bir tarihe ertelemeye sıcak bakmıyorum” şeklinde konuştu.

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