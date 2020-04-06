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Nevşehir içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Nevşehir içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Sözleşmesi 03.10.2019 tarihinde imzalanan, 14.10.2019 tarihinde ise yer teslimi yapılan DY2, DY3, DY4 Depolarında çalışmalar devam ediyor. İş kapsamında 5000 m ‘lük toplam 3 adet su deposu, depo ulaşım yolları ve taşkın tahliye hatları imalatı gerçekleştirilecek. DY2 deposunda da kazı işleri ve depo haznelerinin betonarme imalatı tamamlanırken, manevra odasında kalıpdemirbeton imalatları ise devam ediyor. Ayrıca, DY3 deposunda kazı işleri tamamlandı, depo altı ve çevre drenaj işleri ise devam ediyor.
Fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 10 olan işin tamamlanması ile birlikte Nevşehir’in özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının ciddi oranda azaltılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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