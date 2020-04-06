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Ürgüp Belediyesinin Sevcan Orhan ‘Evde kal’ konserini binlerce kişi izledi

İHA

Ürgüp Belediyesinin Sevcan Orhan ‘Evde kal’ konserini binlerce kişi izledi

Ürgüp Belediyesi’nin katkılarıyla facebook ve instagram sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Sevcan Orhan konserini binlerce kişi izledi.
Yeni tip korona virüsü salgınının her geçen gün katlanarak artması nedeniyle alınan önlemler neticesinde vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde yapılan uyarılar sonucunda Ürgüp’lü vatandaşlar için Ürgüp Belediyesi tarafından “Evda Kal” konser programı gerçekleştirildi. Ürgüp Belediyesine ait facebook ve İnstagram sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Sevcan Orhan konseri bir saat boyunca binlerce kişi tarafından izlendi. Sanatçı Sevcan Orhan kendi evinden bir saat boyunca Ürgüp türkülerinden ve Türkiye’nin birçok yöresine ait sevilen türküleri canlı olarak seslendirdi.
Canlı olarak yayınlanan “Evde Kal” konserinde sevilen sanatçı Sevcan Orhan’ı Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk eşi Melahat Aktürk ile birlikte evlerinden izlediler. Başkan Aktürk Canlı yayınlanan konserde Sanatçı Sevcan Orhan ile görüntülü bir sohbette gerçekleştirdi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yapmış olduğu görüşmede; Şu an malum küresel bir salgın ile mücadele ama bizim mücadelemizde ulusal. Vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde hizmet götürmekle yükümlüyüz. Asli görevlerimizin dışında artık toplumsal halk sağlığını düşünerek hareket edeceğimiz unsurlar ön plana çıkmış bulunmakta. Malum hem eşim hem ben eczacıyız. Vatandaşlarımıza evde kalmaları yönünde yoğun telkinlerimiz var. Onlar evde kalmaya devam etsinler, hayatı eve sığdırmaya devam etsinler, bizler her türlü teknolojiyi her türlü alt yapıyı sağlarız. Onların evdeki hayatlarına dönük olağan akışına dönük her türlü hizmeti ayaklarına götürürüz Allah’ın izniyle diyerek, tüm Ürgüplülere ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet eden ve Dünyanın farklı ülkelerinden canlı yayın konserini izleyen vatandaşlara “Dam Başında Sarı Çiçek” türküsünü hediye etti.

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