Nevşehir Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına kandil simidi

Nevşehir Belediyesi tarafından, Berat Kandili dolayısıyla Nevşehir’de görev yapan sağlık çalışanlarına kandil simidi ve ayran dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde görev yapan vefakâr sağlık çalışanları için kandil simidi hazırlattı.

Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanarak paketlenen kandil simitleri, sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelerde belediye görevlileri tarafından beraberinde ayran ile birlikte ikram edildi.

Dağıtım sırasında belediye görevlileri ve sağlık çalışanları sosyal mesafeyi korumaya özen gösterirken, yapılan ikramdan dolayı sağlık çalışanları Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının Berat Kandilini tebrik ederek, canı pahasına, çocuklarından ve ailelerinden ayrı kalarak çalışan tüm sağlık personeline Nevşehir halkı adına teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Gecesinin; milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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