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2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti Vasiyetinden 14 yıl sonra korona virüsten vefat etti 72 yaşında korona virüste vefat eden yaşlı adamın vasiyeti ortaya çıktı

İHA

İstanbul'da dün korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş, 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı ve vasiyetinde "Koca dünyayı size bırakıyorum, ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış.

2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti Vasiyetinden 14 yıl sonra korona virüsten vefat etti 72 yaşında korona virüste vefat eden yaşlı adamın vasiyeti ortaya çıktı

İstanbul’da dün korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş, 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı ve vasiyetinde “Koca dünyayı size bırakıyorum, ona iyi bakın” sözlerini paylaşmış.
İstanbul’da korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Nevşehirli iş adamı Yılmaz Şenkardeş’in avukatına 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı öğrenildi. 12 Nisan 2006 yılında avukatına vasiyetini yazdırdığı öğrenilen Yılmaz Şenkardeş’in dün İstanbul’da korona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından avukatı tarafından vasiyetini yakınları ile paylaştı. Vasiyetini yazdırmasının arasından 14 yıl sonra hayatını kaybeden Yılmaz Şenkardeş vasiyetinde bir zamanlar benim en büyük servetim olan koca dünyayı sizlere bırakıyorum. Ne olur ona iyi bakın sözlerini paylaşmış.
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti avukatı tarafından yakınları ile paylaşılan 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş vasiyetinde, "Elveda, Ben bir damladan, bütün canlılardan farklı, nadidem diye var edip insan olarak yaratan Allah’ıma şükür ederim. Bu dünyaya gelmeme vesile olan anneme, babama aynı er suyundan ve aynı karnı paylaştığım kardeşlerime, et ulayıp kan kattığım benden doğan çocuklarıma, onlardan doğan torunlarıma ve torunlarımdan doğacaklara bağım bağlantım olan hısımı, akrabalarıma, eş, dost, yaren, arkadaş, konu komşu, mahalleli, şehirli, Türkiyeli ve dünyalı, dinli, dinsiz, siyah, beyaz, sarı tenli yeryüzündeki bütün insanlığa beni tanımadığınıza üzgün değil ben sizi tanımadığım için üzgünüm diyorum. Bakın şimdi bir tabutta yatıyorum. Ölmüşüm ne olur sevenlerim ağlamasın. Nasıl ki güneş, ay batar kayıp olur da başka yerde yeniden doğarsa bene ölmekle berzah aleminde yeniden doğuyorum. Ne acım var, ne de sızım. Bir zamanlar sizlerle var idim. Şimdi yokum. Oysa sizler yaşıyor, başucunda sıralanmış bana son görevi ifa ediyorsunuz. Bense berzah aleminden sizleri görüyor, duyuyor hepinize ve her şeye teşekkürler ediyorum. Bir zamanlar benim en büyük servetim olan koca dünyayı sizlere bırakıyorum. Ne olur ona iyi bakın” sözlerini paylaşmış.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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