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Nevşehir’de kavşak ve refüjlerde bahar hazırlığı yapılıyor

İHA

Nevşehir'i bahar aylarında rengârenk bir görünüme kavuşturmaya hazırlanan Nevşehir Belediyesi, kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir’de kavşak ve refüjlerde bahar hazırlığı yapılıyor

Nevşehir’i bahar aylarında rengârenk bir görünüme kavuşturmaya hazırlanan Nevşehir Belediyesi, kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlar için planlanan bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Şehrin çeşitli noktalarındaki park, refüj, kavşak ve yeşil alanlardaki gül ve bitki budama işlemlerini sürdüren belediye ekipleri, otomatik sulama sistemi bulunmayan veya arızalanan yeşil alanlarda da hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Ana arterlerdeki refüjlerde bulunan ve kış mevsiminde yıpranan koruma çitlerinin de bakımını yaparak boyama işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri bu çalışmalarının ardından çiçek ve süs bitkisi dikimlerine başlayarak Nevşehir’i rengârenk bir görünüme kavuşturacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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