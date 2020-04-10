İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri bir sürprizle karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü unutmayan vatandaşlar, gelen polisleri alkış yağmuruna tuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Emlak Konut sakinleri polislere bir sürpriz hazırladı. Emlak Konut sakinleri, 155 Polis İmdat hattını arayarak sitelerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Kısa sürede polis ekiplerinin siteye gelmesi ile birlikte balkona çıkan konut sakinleri, polis ekiplerini alkış yağmuruna tuttu. Şaşkına dönen polisler, vatandaşların alkışlarla günlerini kutlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. Polis memurları, araçlarından yaptıkları anonsla vatandaşlara teşekkür ederek siteden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.