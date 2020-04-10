Mahalle sakinlerinden polislere pasta sürprizi Kavga var dediler, polisleri pasta ile karşıladılar

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Nevşehir'de kavga ihbarına giden polis ekiplerine mahalle sakinleri tarafından pastalı sürpriz yapıldı.



Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Esentepe Mahallesi'nde oturan mahalle sakinleri polise kavga ihbarında bulundu. Mahallede yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mahalle sakinleri tarafından “Polis Haftanız kutlu olsun" yazılı yaş pastayla karşılandı. Vatandaşların bu anları karşısında şaşıran ve duygusal anlara yaşayan polis ekipleri günün anısına mahalle sakinleriyle fotoğraf çekindi.

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